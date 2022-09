Stijn Stijnen vs Club Brugge in volgende ronde Beker van België: "Tuurlijk maakt dit ook emotioneel iets los"

Stijn Stijnen komt in de volgende ronde van de beker oog in oog te staan met Club Brugge, de club waar hij elf jaar lang het doel van verdedigde. Duidelijk een droomloting voor de coach van Patro Eisden Maasmechelen uit eerste nationale.

"Fantastische affiche", reageerde Stijnen al in Het Belang van Limburg. "Tijdens de loting zie je clubs als Eupen en co liefst zo snel mogelijk verdwijnen om bij de toppers Genk, Anderlecht en Club Brugge uit te komen. De landskampioen is dan het héél groot lot, voor de club maar ook voor het Maasland. Dat dit nu al veel teweeg brengt, zie ik aan mijn gsm die explodeert."

Voor zo'n affiche doe je het toch

Voor Stijnen zelf is het uiteraard ook bijzonder. "Tuurlijk maakt dit ook emotioneel iets los. Ik speelde er later nog tegen met Beerschot. En in de jongste voorbereiding oefenden we nog in en tegen Brugge. Dit wordt voor Patro en de Common Group een ferme financiële opsteker. Voor zo ‘n affiche doe je het toch. Daarom neem ik elke bekerwedstrijd ook altijd heel serieus."

In 2015 was het overigens al eens Patro - Club in de Beker van België. Het werd toen 0-4 voor blauw-zwart. "Sportief maken we weinig kans, maar toch moet elke wedstrijd nog gespeeld worden", besluit de voormalige doelman.