Fans eisen bloed, zweet en tranen, Mazzu geeft hen gelijk: "Maximaal aan gerechtvaardigde wensen fans tegemoet komen"

De supporters van Anderlecht eisen meer bloed, zweet en tranen. Het truitje moet nat zijn na een match, iets wat ze tot nu toe niet altijd gezien hebben. Dat liet de Fan Board ook aan het bestuur weten. En Felice Mazzu geeft hen volledig gelijk.

Het mag allemaal wat gespierder en er moet gelopen worden voor elkaar. Dat was de boodschap die het Fan Board van Anderlecht overbracht aan het bestuur. Het is de mening van heel wat supporters dat er gerust wat meer snee mag opzitten. "Die agressiviteit proberen we te verbeteren bij de spelers", knikte Felice Mazzu op zijn persconferentie.

Deze week had hij een volledige groep en die kregen direct wat trainingen met dat doel op hun bord. "We doen trainingen waarin intensiteit en agressiviteit aanwezig moeten zijn. We willen maximaal aan de - gerechtvaardigde - wensen van de fans tegemoet komen. Hoe we dat doen? We laten bijvoorbeeld enkele fouten toe die we niet fluiten. Alles om in dat domein progressie te maken. Of ze daar dan over klagen? Ja, maar dat is goed!"