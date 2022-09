Niet iedereen krijgt kans van Zeno Debast bij Rode Duivels: "Het is ieder voor zich"

Twee jaar geleden nam Roberto Martinez Joris Kayembe in zijn selectie op, maar hij moest met veel minder dan Zeno Debast tevreden zijn.

Kayembe moest bij Charleroi de naar AA Gent vertrokken Nurio Fortuna doen vergeten en deed dat met verve. Dat leverde hem een selectie bij de Rode Duivels op.

Martinez gaf hem twee keer een invalbeurt, samen goed voor 8 minuten. En daar bleef het bij. “Het gaat snel voorbij, hè! Ik denk er niet meer te veel over na, ik kijk gewoon een beetje naar de wedstrijden”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

“Ik heb ervaring opgedaan, ik heb bepaalde dingen geleerd, waaronder hoe ik veeleisend moet zijn. Daar, in een wedstrijd of training, heb je niet het recht om fouten te maken.”

Volgens Kayembe moet je wat geluk hebben. Precies zoals vorig jaar spelers van Union SG in de nationale ploeg geraakten. “Gezien het verloop van mijn carrière is niets te laat voor mij. Ik stel mezelf geen ver doel of een limiet. Het is ieder voor zich.”