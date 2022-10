Club Brugge-talent spiegelt zich aan Neymar, maar... "Op dit moment voel ik me zelfs nog geen profspeler"

Club Brugge heeft goed in handen. De 17-jarige Noor Antonio Nusa is razendsnel en heeft een bovengemiddelde techniek. Dat bewees hij al in de Champions League door er de jongst scorende debutant ooit te worden.

Nusa heeft dan ook heel grote voorbeelden. "Messi en vooral Neymar. Mede dankzij Neymar werd ik verliefd op voetbal. Als ik op Youtube filmpjes van hem bekijk, word ik happy en heb ik zin om zijn trucjes na te bootsen. De kritiek op zijn schwalbes? Boeit me niet", zegt hij in Het Nieuwsblad. Maar zijn karakter is eerder rustig te noemen. "Ik voel me op dit moment zelfs nog altijd geen profspeler. Ik ben nog zo jong, heb nog zoveel te leren. Ik ben een heel rustige kerel, ja. Er zijn er die veel meer lawaai maken, zoals Clinton (Mata, red.). Maar een mix moet er zijn.”





