Felice Mazzu maakt vergelijking op: "Heb ik niet altijd in mijn carrière gedaan"

In 2019 trok Felice Mazzu van Sporting Charleroi naar Racing Genk. Nu trekt hij met Anderlecht naar Charleroi.

In de afgelopen drie jaar is er veel gebeurd met en rond Felice Mazzu. Van Charleroi ondertussen bij Anderlecht in zo’n korte tijd, het lijkt een soort van sprookje.

"Ik ben gegroeid in maturiteit", zegt Mazzu bij La Dernière Heure. "Vooral in het omgaan met wat mensen over me zeggen en denken. Ik luister daar niet meer naar. Ik ben meer op mezelf gericht. Ik weet dat ik alles geef en zo hard mogelijk werk. Alles wat om me heen gezegd wordt, raakt me niet. Vroeger, met meer naïviteit, lette ik meer op."

Ook tactisch heeft Mazzu een metamorfose ondergaan. "Het is niet langer mijn probleem dat mensen zeggen dat ik niet geschikt ben voor een grote club, terwijl dat in het verleden wel het geval zou zijn geweest. Ik moet hier gewoon productief zijn.”

“Ik blijf bij mijn principes en mijn filosofie, wat ik in mijn carrière niet altijd heb gedaan. Ik probeer mezelf te blijven en het beste te doen: dicht bij mijn spelers staan en ze altijd beschermen.”