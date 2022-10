Degryse geeft alternatief voor Hazard: "Verplicht hem daar om vijf acties te doen per helft"

't Is niet dat we met een gerust gemoed naar het WK in Qatar kunnen toeleven. Tegen Nederland waren de Rode Duivels niet goed. Marc Degryse uit dan ook grote zorgen.

Eden Hazard was bijvoorbeeld onzichtbaar. "Zoals het er nu voorstaat, zou ik niet aan het WK starten met Hazard in de basis. Wel met Trossard. Hij is samen met De Ketelaere de grootste kandidaat. Carrasco kan ook in de plaats van Hazard", geeft Degryse opties in HLN. "Hij is een aanvaller, ik zie hem liever in de pocket. Verplicht hem daar om vijf acties te doen per helft. Vooruit, Yannick. Bal aan de voet, de tegenstander uitschakelen en een goede voorzet trappen. Nu spreekt de trainer Degryse. Je moet verdorie acties maken als aanvaller."

En dan is er nog onze verdediging. "Wie gaat er starten naast Alderweireld en Vertonghen? Ik zou wel eens willen weten wat er gebeurd is met Dendoncker. Hij was goed in juni en kreeg nu geen speelminuten tegen Wales en Nederland. Van basisspeler naar tribuneklant. Ik heb daar toch vragen over, Martínez mag daar best wat meer duidelijkheid over verschaffen. Want zijn uitleg over ‘matchfitness’, goh ja… Je hebt natuurlijk nog Denayer. Martínez is een fan van Jason. Waar gaat hij weer spelen? In Saoedi-Arabië?"