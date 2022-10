Imke Courtois maakt opvallende keuzes voor centrale verdedigers bij Rode Duivels

De Rode Duivels trekken met veel onzekerheden naar het WK in Qatar, al is het eerst ook uitkijken wie bondscoach Roberto Martinez allemaal zal meenemen.

Analiste Imke Courtois laat in De Zondag haar licht schijnen op de centrale verdedigers. “Geen Denayer. Hij was maanden zonder club en vond er nu wel eentje in de woestijn maar heeft zichzelf wat gesaboteerd”, klinkt het vastberaden.

“Faes heeft een goeie transfer naar de Premier League vast maar speelt liever in het duel en is uitvoetballend minder. Ik zou eerder gaan voor Theate. En dan ook nog Boyata áls hij de komende weken zijn beste vorm terugvindt.”

Die laatste is wel geen basisspeler bij Club Brugge, een opvallende keuze dus. “Ik begrijp dat. Sylla zet je momenteel niet uit de ploeg. Hij heeft soms nog wat moeite om zijn emoties onder controle te houden, niet onlogisch als 19-jarige, maar de combinatie met Mechele die meer doordacht en rustig is, werkt.”