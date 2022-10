Carl Hoefkens met lof voor Noa Lang: "Stemt me ongelofelijk tevreden"

Club Brugge won afgelopen weekend met 3-0 van KV Mechelen. Trainer Carl Hoefkens is blij dat zijn ploeg de interlandbreak goed verteerd heeft.

Bovendien kon Carl Hoefkens over nagenoeg zijn volledige spelerskern beschikken voor dit duel. Ook over de invallers was Hoefkens bijzonder tevreden.

Dat was het geval met Tajon Buchanan, maar zeker ook met Noa Lang. Die laatste gaf een assist op het doelpunt dat Buchanan scoorde.

“Met zijn individuele acties bracht hij meteen weer vuur in het stadion. En als je dan weet dat hij en Tajon nog niet honderd procent fit zijn, stemt me dat ongelofelijk tevreden”, zei Hoefkens bij GVA.