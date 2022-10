Zelfs Martinez twijfelt nu: "Moeten ons afvragen of Hazard nog 90 minuten kan spelen of zeven wedstrijden op korte tijd"

Als zelfs Roberto Martinez al twijfelt dan moet Hazard zich al serieus zorgen beginnen te maken.

In een gesprek met RTBF twijfelt bondscoach Roberto Martinez aan Eden Hazard in functie van het WK want Hazard speelde alweer heel weinig bij Real Madrid. Slechts 98 minuten dit seizoen.

De bondscoach hoopt nog altijd op het beste wat Hazard betreft. Hij hoopt dat de situatie zal van Hazard de komende vijf weken zal evolueren. "Eden heeft al even geen matchen meer na elkaar gespeeld en dat heeft gevolgen."

"We moeten ons afvragen of Hazard nog 90 minuten kan spelen of zeven wedstrijden in een heel korte tijd. We zullen zijn balans opmaken naarmate het WK nadert en zullen dan zien welke rol we hem kunnen geven. Maar ik zie Hazard niet als een joker."

Tegelijk blaast Martinez ook nog eens de loftrompet over Hazard. “Hij is nog steeds een zeer belangrijke speler is voor de nationale ploeg. Hij is naar mijn mening een van de beste spelers ter wereld op die positie. Nog steeds op dit moment."