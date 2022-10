Thomas Chatelle heeft lovende woorden voor Genk: "Lang geleden"

Racing Genk won met het kleinste verschil op bezoek bij KV Oostende. Thomas Chatelle ziet dat het bijzonder goed zit.

KV Oostende was voor Racing Genk na de interlandbreak geen gemakkelijke tegenstander. Toch brachten de troepen van Wouter Vrancken de opdracht tot een goed einde.

“Sinds Club Brugge, op de eerste speeldag, verloor Genk niet meer en het heeft nu ook de beste aanval van het land. Onuachu komt er helemaal door en het zegt veel dat er nauwelijks nog over Ito wordt gesproken, want hij was in het verleden zo vaak bepalend voor Genk”, zegt Thomas Chatelle aan Het Belang van Limburg.

Ook de bank was van groot belang aan de kust. “Genk is meer dan de basiself, ik merk dat ook aan de manier waarop Vrancken met zijn staf communiceert tijdens de wedstrijd. Er is voortdurend overleg, vooral met Kevin Van Dessel. Ik denk dat het lang geleden is dat Genk nog zo een sterke technische staf gehad heeft.”