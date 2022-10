Roberto Martinez neemt Eden Hazard in bescherming: "Er zit een verhaal achter"

Tijdens de interlandbreak kreeg Eden Hazard niet alleen kritiek voor zijn prestatie tegen Nederland, maar vooral voor zijn gedrag buiten de lijnen Twee dagen voor de wedstrijd werd hij namelijk gespot in een discotheek in Brussel. Roberto Martinez neemt hem in bescherming.

Tegenover de RTBF reageerde Roberto Martinez op het voorval met Eden Hazard voor de interland tegen Nederland. Hij laat zijn kapitein niet vallen en neemt hem in bescherming. "Hij had toestemming om tijd door te brengen met familie en vrienden. Er zit een heel duidelijk verhaal achter, maar ik ga er niet in het openbaar over praten. Het zal intern worden afgehandeld. Ik zou niet willen dat het zich herhaalt, maar er zit een verhaal achter", reageerde de bondscoach.