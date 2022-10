Buijs reageert op vertrek Caluwé en ontvangt Anderlecht met goede moed: "Van eigen kracht uitgaan, voor winst spelen"

Na het vertrek van Tom Caluwé gaan KV Mechelen en Danny Buijs tegen Anderlecht op zoek naar een opsteker. De druk is langs paars-witte zijde groter, maar ook voor KV zou een zege welgekomen zijn.

Caluwé die naar Club ging: dat was in Mechelen het nieuws van de week. "Ontzettend mooi voor Tom. In die paar maanden heb ik hem leren kennen als een fijn persoon én TD. Ik gun het hem van harte. De andere kant is dat we een belangrijke schakel in onze organisatie verliezen. Als je van een persoon vertrouwen voelt en krijgt, is het jammer dat je na een paar maanden afscheid moet nemen."

In de zoektocht naar een vervanger hoeft KV niet noodzakelijk heel snel te handelen, oordeelt Buijs. Er hebben immers de laatste maanden al veel wijzigingen plaatsgevonden, het grootste deel van het werk is in de zomer gedaan. Over naar de orde van de dag: een geschorste Buijs zag vorige week vanuit de tribunes zijn team verliezen van Club.

Opletten voor loopacties Silva

"Ik had in de eerste helft echt het gevoel dat we een resultaat konden halen. Na de 2-0 vond ik het een stuk minder bij ons." Geen stunt tegen Club, dan wél misschien een thuiszege tegen Anderlecht? "Er heerst een gezonde spanning. Dit zijn de mooie affiches. In een vol huis ook, dat is mooi." Buijs noemt Silva een spits met goede loopacties, maar heeft ook vertrouwen: "Elke week heb ik het gevoel dat we kunnen winnen".

© photonews

Bij Anderlecht is de druk groot vanwege de onvrede die de tegenvallende resultaten met zich meegebracht. In Mechelen hadden ze ook al graag enkele puntjes meer gehad. "Elke wedstrijd zit er druk op. De topsportmentaliteit moet zijn om alles te willen winnen. En als je één keer verliest, moet de wil om de volgende wedstrijd te winnen eigenlijk nog groter zijn. De druk mag wel geen belemmering zijn."

Publiek achter de ploeg krijgen

De Brusselaars hebben net nog Europees gespeeld. "Data toont aan dat het regelmatig kan hinderen als er maar twee dagen tussen een match zitten. Al is dat natuurlijk ook geen 100% het geval. Wij willen zondag vooral van eigen kracht uitgaan, het publiek erachter krijgen en voor winst spelen. Om kwart na drie of half vier zien we dan wel of ons niveau goed genoeg was om een resultaat te pakken. Dat is alvast wel onze intentie."