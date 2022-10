Francky Dury sterk onder de indruk van coach in de Jupiler Pro League: "Fenomenaal"

Francky Dury mag dan wel zelf geen trainer meer zijn, hij volgt het Belgische voetbal nog altijd op de voet.

Dury is dan ook onder de indruk van Adnan Custovic bij KV Kortrijk. Karim Belhocine werd bij KV Kortrijk ontslagen na 4 op 18. Custovic haalde 6 op 12 met de overwinning tegen Antwerp als uitschieter.

KV Kortrijk staat daardoor voorlopig op een veertiende plaats en heeft een puntje meer dan de eerste degradatieplaats. Vooral de prestatie in Kortrijk tegen Antwerp vond Dury mooi. “Wat Custovic daar neerzette vond ik fenomenaal. Voorin heb je ook spelers met veel kwaliteit: Selemani, Lamkel Zé, Avenatti en Henen” zegt Dury in Krant van West-Vlaanderen.

"Dergelijke spelers heeft Zulte Waregem niet. Tegen Antwerp kolkte het stadion en dat is ook heel belangrijk. Voetbal is entertainment, waarbij de synergie tussen spelers en supporters cruciaal is", zegt Dury ook nog.

KV Kortrijk trekt zaterdag naar de tweede in de stand, KRC Genk, dat 25 op 27 pakte. Maar Antwerp pakte voor zijn match tegen KV Kortrijk 27 op 27 dus veel zegt dat niet.