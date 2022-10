Tuur Dierckx keert met Westerlo terug naar Club Brugge: "Blijft altijd een beetje thuiskomen"

Westerlo trekt na drie overwinningen op rij naar Club Brugge.

Club Brugge pakte 9 op 9 in de Champions League, maar schrik heeft Dierckx daar niet voor. "We gaan ervan genieten en wie weet kunnen we Westerlo nog eens op de kaart zetten. We gaan gewoon weer van ons eigen spel uitgaan en we zullen wel zien wat het oplevert. Wat het resultaat ook wordt, we willen het veld achteraf met opgeheven hoofd kunnen verlaten", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus worden op dit moment door Westerlo gehuurd van Club Brugge en ook Dierckx genoot zijn opleiding daar. "Voor mij toch ook nog altijd een beetje thuiskomen. Ik ben als het ware groot geworden in Brugge en ik heb er ook prijzen gepakt. De band met de supporters is ook altijd goed geweest, dus het gaat sowieso wel een fijn weerzien zijn", zegt Dierckx ook nog.

Dierckx vecht momenteel voor zijn plaats in de ploeg van Westerlo, in de laatste twee wedstrijden mocht hij ruim een kwartier invallen. Dierckx herstelde van een kruisbandblessure en beleefd een klein fysiek dipje. Maar hij voelt zich ook steeds beter worden en geeft zich ook altijd voor de volle 100%.