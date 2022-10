Wordt het stilaan tijd voor Sardella bij Anderlecht?

Op donderdag op de bank in de Conference League, maar op vrijdag twee doelpunten bij RSCA Futures. Wordt het tijd om Kylian Sardella te brengen?

Kylian Sardella heeft op zijn leeftijd van twintig jaar al 48 wedstrijden op de teller staan bij RSC Anderlecht. Niet slecht, maar overtuigen kon hij echter nooit bij de eerste ploeg. Het leek of hij steeds met wat onzekerheid op het veld stond. Hij had altijd precies net iets te veel schrik om de bal kwijt te spelen. Dit seizoen moet Sardella zich tevreden stellen met slechts één basisplaats en twee invalbeurten bij Anderlecht, maar zit daar verandering in te komen?

De afgelopen twee wedstrijden stond Kylian Sardella tussen de lijnen bij RSCA Futures. Als centrale verdediger speelde hij mee op het veld van SL16 FC en gisteren ook tegen Virton. Tegen de beloften uit Luik scoorde Sardella met een heel knappe hak en ook tegen Virton trof de verdediger twee keer raak. Verdedigend speelde Sardella ook goede wedstrijden, het zijn heus niet enkel de drie doelpunten die ons verblinden. Michael Murillo die in principe op zijn plaats speelt bij Anderlecht is niet aan zijn beste seizoen bezig voor paars-wit. Houdt hij Sardella nog lang van een basisplaats?