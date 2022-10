Geen spoor van Selim Amallah in de selectie bij Standard: "Beslissing van de club"

Geen Selim Amallah bij Standard voor de derby tegen Charleroi.

Standard is zondagavond op bezoek bij Charleroi. In het basiselftal en op de bank van de Rouches is er geen spoor van Selim Amallah (25). De Marokkaan stond nochtans al in negen matchen in de basis. Hij scoorde ook al vier keer en gaf één assist.

Net voor de match gaf de coach van Standard, Ronny Deila, meer uitleg: “Een beslissing van de club. Niks met contractverlenging te maken, wel met waarden”, zei hij bij Eleven Sports.

Wat er precies aan de hand is, is niet helemaal duidelijk, maar het moet wel serieus genoeg zijn om de Marokkaan zelfs niet op de bank te zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.