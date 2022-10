Bolat kreeg Jan Breydel op zijn dak: "Daar geniet ik van. Het maakt deel uit van het spelletje"

Westerlo verraste zaterdag Club Brugge en won met 0-2 in Jan Breydel. Na Standard en Anderlecht de derde topclub die de Kemphanen over de knie legden. Doelman Sinan Bolat beseft dat hij deel uitmaakt van iets speciaals.

Bolat zelf speelde ook zijn rol in de zege. Met een paar goeie saves én wat getreiter. "Ik had vertrouwen in mijn verdediging en in de rest van het team. Ik heb inderdaad een paar reddingen moeten verrichten, maar dat is nu eenmaal mijn taak. Mijn start was dit seizoen misschien een beetje moeizaam, maar ik hoef mezelf niet meer te bewijzen", zei hij achteraf.

"De laatste weken ben ik weer naar mijn beste vorm aan het groeien. Het is nu aan mij om die lijn door te trekken. Dat het Brugse publiek mij op de korrel nam wegens het tijdrekken? Daar geniet ik van. Dat hoort nu eenmaal bij het spelletje."

Westerlo staat nu 7de met 18 punten. "Ons eerste doel is nog altijd zo snel mogelijk het behoud zien veilig te stellen. Eens dat bereikt is, mogen we misschien wel beginnen dromen van iets meer, maar voorlopig houden we de voetjes nog op de grond."