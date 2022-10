Wesley Hoedt komt met heel dubbelzinnige verklaring na wissel

Wesley Hoedt werd zondag tijdens de rust van het duel tussen KV Mechelen en RSC Anderlecht gewisseld.

Zonder Hoedt en met een gewijzigde opstelling ging het plots veel beter bij paarswit, al hadden de troepen van Felice Mazzu wel het geluk aan hun zijde in de tweede helft.

Op zijn Instagram postte de verdediger van Anderlecht vandaag een bijzondere boodschap. “Echte kracht ontstaat als je eerst jezelf controleert en corrigeert in plaats van te wijzen naar anderen. Je wint aan kracht door verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven.”

Wat je ervan moet denken, is niet meteen duidelijk. Het is een zeer dubbelzinnige boodschap. We hopen, of vermoeden, dat het over Hoedt zelf gaat, want anders is het een ferme sneer… Zelfkritiek of niet, dat is de vraag.