Buchanan vertrouwt op het elan in de Champions League: "Ingesteldheid behouden om elke wedstrijd te winnen"

Tajon Buchanan beseft dat het een loodzware opdracht wordt om morgen een overwinning te boeken in het Wanda Metropolitanostadion. Hij verwacht een gemotiveerd Atlético dat het onderste uit de kan zal halen.

Tajon Buchanan maakte vorige week zijn debuut op het kampioenenbal tegen de Madrilenen. "Een droom die uitkomt", vertelt de Canadees. "Het is een zware periode geweest maar ik ben heel blij om terug op het veld te staan. Ik leef voor zo'n wedstrijden, ik voel me fit en heb er enorm veel zin in. We weten wat er op het spel staat maar we bekijken wedstrijd per wedstrijd. We hebben tot dusver een goed parcours afgelegd maar we moeten onze job verder blijven doen, daar ligt onze focus op.

De vleugelaanvaller beseft dat Club over een grote en sterke kern beschikt en dat coach Hoefkens fan is van roteren: "Het doet er niet toe waar en tegen wie we spelen, we gaan de wedstrijd morgen op dezelfde manier aanpakken als de vorige drie wedstrijden. We kennen de kwaliteiten van Atlético. Wie er morgen aan de aftrap staat doet er niet toe, onze selectie bevat heel veel kwaliteit. We weten waar het om draait en iedereen zal zijn steentje bijdragen."