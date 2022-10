Leverkusen krijgt boete na nederlaag in Champions League tegen Club Brugge

Voor het wangedrag van supporters krijgt Bayer Leverkusen een fikse boete van de UEFA.

Bayer Leverkusen moet in totaal 66.250 euro boete betalen voor het wangedrag van de supporters in het duel met Club Brugge in de Champions League.

Dat laat UEFA vandaag weten over de match die Club Brugge in september met 1-0 won. Ook Union Berlin, tegenstander van Union SG, krijgt een boete. Het gaat om 52.500 euro voor de matchen tegen union en Braga.

Borussia Dortmund krijgt een voorwaardelijke gedeeltelijke sluiting van 6.000 plaatsen opgelegd voor één match. Die sanctie blijft de komende twee jaar gelden. Dat werd beslist na incidenten voor de match tegen FC Kopenhagen.