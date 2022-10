KV Kortrijk mist sterkhouder Faïz Selemani in derby tegen Zulte Waregem door blessure

KV Kortrijk moet het tegen Zulte Waregem stellen zonder zijn topscorer Faïz Selemani.

De Comorees Faïz Selemani is uiterst belangrijk voor KV Kortrijk. Van hun negen gemaakte doelpunten dit jaar scoorde Selemani er vier. Maar tegen Zulte Waregem zal het hem toch moeten missen.

In de match tegen Racing Genk scoorde Selemani nog wel de gelijkmaker, maar hij liep toch een verrekking aan de kuit op, dat meldt Het Laatste Nieuws. Hoe lang Selemani out is, is nog niet bekend.

Met een overwinning tegen Zulte Waregem zou KV Kortrijk een uitstekende zaak doen in het klassement, want het staat nu slechts op één punt van de voorlaatste in de stand, Cercle Brugge.