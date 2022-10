Teddy Teuma blijft realistisch ondanks 9 op 9 van Union: "We gaan ons niveau hoog moeten houden"

Na de 9 op 9 mag Union al wat dromen van de volgende ronde in de Europa League.

Union won vorige week op het veld van Braga dankzij twee late goals van invaller Nilsson. Donderdag ontvangt Union, in Leuven, Braga. Bij een nieuwe overwinning zet Union een grote stap richting overwinteren in de Europa League.

Kapitein Teddy Teuma is wel op zijn hoede voor de Portugezen. "Het is een ploeg die in de Europa League hoort. We gaan ons spelniveau hoog moeten houden om verder te geraken. Braga zal willen laten zien waarom zij en niet wij in pot 1 zaten.”

“We moeten de voeten op de grond houden en alles match per match bekijken. Waar we nu staan, doet dromen. We gaan onze mentaliteit moeten behouden en deze match benaderen zoals we elke wedstrijd doen.”