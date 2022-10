Denis Odoi blikt al vooruit naar zondag: "Dat is het verschil tussen Club Brugge en Anderlecht"

Denis Odoi keert zondag met Club Brugge terug naar zijn ex-ploeg RSC Anderlecht.

Het wordt zondag een bijzondere match voor Denis Odoi, maar eerst nog even nagenieten over het gelijkspel tegen Atletico Madrid.

“We hadden een doel. Iedereen heeft alles gegeven. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, ze waren agressiever dan in Brugge, maar we deden het collectief goed en we hadden Simon in het doel, dat was enorm. Niemand kan echter zeggen dat we de kwalificatie niet hebben verdiend”, klonk het.

Met Anderlecht wist Odoi zich niet te kwalificeren voor de volgende ronde, bij blauwzwart lukt dat nu wel. “Het was een collectieve prestatie van de ploeg. Je hebt een paar spelers die meer opvallen, maar je kan dergelijke prestaties niet leveren dankzij twee of drie spelers. Dat collectieve is het verschil met Anderlecht. Club Brugge is meer een team, iedereen werkt voor elkaar.”