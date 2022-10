Kapitein Teddy Teuma blijft Union nog enkele jaren langer trouw

Union heeft een belangrijke contractverlenging aangekondigd.

Teddy Teuma (29) kwam in januari 2019 over van het Franse Red Star FC en zorgde in 2021 mee voor de promotie naar eerste klasse. Teuma is een van de sterkhouders bij Union en loodste de ploeg zo mee naar de tweede plaats en de poules van de Europa League.

Teuma tekende bij Union een nieuw contract tot 2025 met de optie op nog jaar extra. In tegenstelling tot Undav en Nielsen blijft Teuma dus bij Union.

In 128 officiële wedstrijden voor de Union scoorde Teuma 22 keer en gaf hij 33 assists. Union is opgetogen met de verlenging van het contract van hun kapitein. Donderdag speelt Union tegen Braga voor een plekje in de volgende ronde van de Europa League.