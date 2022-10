Marc Brys kijkt uit naar volgende uitdaging tegen KRC Genk: "Zag ons DNA terugkomen"

OH Leuven had het ook in Waregem een helft lastig, maar na de pauze kwam OHL opnieuw helemaal los. En dat leverde ook vijf doelpunten op.

"In de tweede helft hebben we na een ongeduldigde, zenuwachtige eerste helft onze match tegen Union rechtgezet", aldus Marc Brys na de 2-5 bij Zulte Waregem.

DNA

"Soms willen we het te snel herstellen en dan slikken we een tweede doelpunt, deze keer was er de perfecte reactie na de pauze. Geholpen door de kwaliteiten van twee inkomende spelers die de ploeg vooruittrokken."

En nu eens een topper winnen? Dit weekend wacht KRC Genk: "Dat is een nieuwe uitdaging. We willen altijd wedstrijden winnen vanuit ons DNA. Dat was even weg tegen Union, maar tegen Zulte Waregem zag ik het terugkomen. Dat we na een moeilijke eerste helft zo vooruitgestuwd speelden? Daar ben ik heel blij mee."