Vincent Mannaert na historische kwalificatie: "Dat is de grootste fout die we nu kunnen maken"

Club Brugge liet fantastische dingen zien in Madrid en is zo al zeker van overwintering in de Champions League. Erg knap.

Sterke man Vincent Mannaert is dan ook in zijn nopjes met de kwalificatie, al wil hij ook meteen de voetjes op de grond houden.

Te groot?

"Nu is het zaak om dit door te trekken in de competitie. Er is die kloof met Antwerp en Racing Genk. Tot de laatste wedstrijd voor de WK-break moeten we zorgen dat we er elke keer staan."

"De grootste fout die we zouden kunnen maken is denken dat we te groot zijn voor België", aldus Mannaert in Het Laatste Nieuws.