Vincent Mannaert ziet impact van campagne richting contracten: "Belangrijk om dat te zeggen tegen jonge spelers"

Club Brugge is fantastisch bezig in de Champions League en dat heeft ook zijn impact op de aantrekkelijkheid naar nieuwe en bestaande spelers.

"We hebben de laatste weken een paar spelers voor langere tijd vastgelegd met Mignolet, Vanaken, Mechele en Mata", beseft Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws.

Plafond

"Het is in dat opzicht ook belangrijk om tegen andere, jongere spelers - wiens plafond hoger ligt - te zeggen. 'Groei rustig, zet stappen bij ons, maak progressie en wacht nog een jaartje langer om die oversteek te maken naar een grotere competitie.'"

Simon Mignolet was de absolute uitblinker in Madrid: "Hij is aan een ongelooflijk seizoen bezig. Al sinds de play-offs van vorig seizoen. Weinig doelmannen kunnen dit doen in de Champions League. De verdedigers gaan mee in zijn leiderschap, maar er zijn nog spelers die het supergoed deden."