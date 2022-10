Hoefkens over puntenverlies na Europese wedstrijden: "Ik zie geen verband en dat willen we tegen Anderlecht bewijzen"

Club Brugge verloor zowel tegen Standard als tegen Westerlo na een Europese wedstrijd. Dan is het tegen Anderlecht alle hens aan dek.

"Wat mij betreft is het niet foutgelopen na een Europese match, maar het is gewoon foutgelopen in de wedstrijd zelf", aldus Hoefkens over de nederlagen tegen Westerlo en Standard.

"Ik zie geen rechtstreeks verband. Het was niet het gevolg van vermoeidheid of dergelijke. Voor mij is er geen verband."

Fan Belgisch voetbal

"Nu moeten we op een bepaalde manier gaan bewijzen tegen Anderlecht dat er geen verband is tussen Europees spelen en puntenverlies in de competitie."

"Anderlecht? Ik vond het jammer dat ze verloren van West Ham United, want ik volg zo'n wedstrijden als fan van het Belgisch voetbal. We zijn stappen aan het zetten en ploegen die in Europa succes behalen dragen dat ook mee in de competitie."