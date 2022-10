Gent-voorzitter De Witte heeft ook duidelijke boodschap voor Vanhaezebrouck: "Dat mag nu ook wel stoppen"

Bij AA Gent wordt er duidelijke taal gesproken. De voorzitter is het beu om zijn club zoveel te zien verliezen. Hij wil dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, ook zijn trainer.

Al blijft De Witte wel Vanhaezebrouck steunen, ook hij weet dat het beter moet. "Het is geen alles of niets voor de trainer. Ik blijf een pleitbezorger van Hein Vanhaezebrouck maar weet je, ook de paus is niet onfeilbaar", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck heeft ook wel de neiging om zijn spelers hard aan te pakken na zo'n verlies als tegen Djurgarden. "Ik denk dat we er niet goed aan doen om alles te verleggen naar individuele verantwoordelijkheden. Ik doe een beroep op de beroepsernst, gedrevenheid, focus, professionele instelling en het engagement van iedereen. Bestuur - inclusief mezelf -, de staf, de trainer, de spelers: niemand kan zomaar de schuld op iemand anders schuiven."

"Dit is een collectieve schuld. Ik wil daar niet te diep op ingaan, maar het eenduidig op spelers en individuele fouten steken, dat mag nu ook wel stoppen. Als we niet meer in staat zijn om een individuele fout op te vangen met onze groep en onze manier van spelen, dan zijn we amateurs."