Wedstrijd in Championship moet even worden uitgesteld omdat... de doelpalen vijf centimeter te lang zijn

Een maand geleden gebeurde het ook in Wigan, een doel bleek te groot te zijn en moest voor de match kleiner worden gemaakt.

Ook in de match tussen Hull City en Birmingham City was dat het geval. Een uur voor de wedstrijd werd vastgesteld dat de doelen 2 inch (zo'n 5 centimeter) te groot waren. De doelen werden uit de grond gehaald en de doelpalen werden ingekort.

De doellijntechnologie moest toen ook nog opnieuw worden ingesteld en zo begon de match uiteindelijk met twintig minuten vertraging.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big. They are currently being sawed 2 inches smaller. We’ve seen it all now! 😂 pic.twitter.com/aF1HpmD3vM