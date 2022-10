'Bayern wil honderd miljoen euro (!) op tafel leggen om deze aanvaller naar München te halen'

Bayern München is van plan om stevig uit te pakken op de transfermarkt. De Duitse grootmacht wil héél véél geld op tafel gooien om Harry Kane naar Beieren te halen.

Bayern München heeft de aanval afgelopen zomer al gevoelig versterkt door Sadio Mané naar Beieren te halen, maar door het vertrek van Robert Lewandowski loopt er geen goaltjesdief meer rond. En daar wil Der Rekordmeister iets aan doen.

TZ weet dat Harry Kane dé gedroomde spits is voor de Duitse grootmacht. Meer zelfs: Bayern is bereid om honderd miljoen euro - en dat is allesbehalve de gewoonte van de Duitsers - op tafel te leggen voor de 29-jarige Engelsman. En dat zal nodig zijn.

Prijzen pakken

Kane heeft nog een contract tot medio 2024 bij Tottenham Hotspur, terwijl The Spurs niet bepaald gekend zijn om hun welwillendheid aan de onderhandelingstafel. De spits zelf gaf in het verleden al aan open te staan voor een vertrek naar een club die regelmatig prijzen pakt.