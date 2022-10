Kagawa blij met zijn wereldgoal en drie punten: "De bedoeling? Ja hoor!"

Shinji Kagawa scoorde zaterdag een olymische goal tegen Charleroi. Een hoekschop rechtstreeks in doel... "Niet expres? Jawel hoor", knipoogde hij.

Voor Kagawa was het een belangrijk doelpunt, want zoveel heeft hij er de laatste tijd niet gemaakt. Die penalty tegen KV Mechelen en die tegen Charleroi dus. "Mijn laatste doelpunt bij een andere club kan ik me zelfs niet herinneren. Da's te lang geleden. Neen, op deze manier is het me nooit eerder gelukt."

Met landgenoten Hayashi en Okazaki vormt hij tegenwoordig de voorhoede. “De coach leek op zoek naar meer connectie voorin. Op dat vlak vormen we met ons drietjes wel een sterk geheel. We spreken dezelfde taal, kennen mekaars kwaliteiten, ik denk dat je de keuze van de trainer daar moet zoeken."

Maar zijn wissel op het uur stond hem ook niet echt aan. “Klopt. Ik wil eerlijk gezegd spelen en inderdaad ook langer op de mat staan. Maar goed, de coach blijft baas. We halen een belangrijke overwinning. Eentje die nodig was na twee verliesmatchen.”