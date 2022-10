Analist brandt speler Anderlecht af: "In derde klasse heb ik spelers gezien die dat nooit verkeerd deden" en "Dit was kinderspel"

RSC Anderlecht ging in eigen huis onderuit tegen Club Brugge, al speelde het zeker niet slecht. Filip Joos maakte zich bijzonder druk over een bepaalde fase.

"In de laatste minuut geeft Murillo een pass naar Refaelov waardoor die moet stilstaan. Daar zou ik als coach echt zot van worden. Concentratie, vriend ... Dat kan het verschil zijn tussen verlies en een punt, want Refaelov kan zo'n bal zwiepen."

Slecht gedaan

"Maar dan moet je die bal dus meer in een hoek trappen. Dat soort dingen, dat kan niet", aldus Filip Joos in Extra Time.

"Ik heb maar tot in derde klasse gespeeld, maar ik heb met gasten gespeeld die zo'n ballen nooit fout gaven. Dit is slecht gedaan. We zijn bezig over eerste klasse. Dit was kinderspel."