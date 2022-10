Filip Joos duidelijk over Alderweireld: "Voor het eerst zijn z'n gebreken duidelijk geworden"

Royal Antwerp FC beleefde een horrormiddag op Sclessin. The Great Old ging met 3-0 de boot in.

Bij Antwerp werden ze koud gepakt door het jeugdige enthousiasme van Standard. In nauwelijks tien minuten tijd was de wedstrijd helemaal gespeeld. Canak bleek de gesel voor de Antwerpdefensie. Daarin kwamen heel wat probleempjes bovendrijven die eerder nog niet echt te zien waren bij The Great Old. "Het was ook de eerste match waarin de gebreken van Toby Alderweireld duidelijk zijn geworden", zegt Filip Joos in Extra Time. "Hij heeft die snelheid en die kleine draaicirkel niet meer. Iedereen bij Standard zocht de diepte en Antwerp kon dat niet beteugelen."