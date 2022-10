Het blijft maar duren: Anderlecht moet twee extra spelers verschillende weken missen

Al weken is er geen spoor van Marco Kana bij Anderlecht in de wedstrijdselecties. De jonge middenvelder moet mogelijk onder het mes. En nu is er nog een speler out.

De 20-jarige Kana sukkelt al heel het seizoen met kleine blessures en om dat op te lossen zou een operatie nu toch nodig zijn. Hij zou zich moeten laten opereren aan de adductoren en zou dan vier tot vijf weken buiten strijd zijn, al is Anderlecht naar het juiste moment aan het uitkijken. Mogelijk wordt er nog even gedacht aan wachten tot het WK. Raman Ondertussen is ook Benito Raman - die dit seizoen nog niet al te veel speelminuten kon verzamelen - buiten strijd. Hij heeft een spierscheur opgelopen, al is het nog af te wachten hoe groot die is.Toch zal ook hij een aantal weken buiten strijd zijn.