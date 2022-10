Referee Department klopt zichzelf flink op de borst na tumultueus weekend: 7 op 8, slechts één kanttekening

Ook speeldag 12 was opnieuw een hele stevige speeldag, met heel wat tumultueuze momenten en beslissingen. Het Referee Department heeft gesproken.

Zoals elke maandag heeft het Referee Department ook deze week zichzelf uitgesproken over heel wat interessante fases van het afgelopen weekend.

En daarbij hebben ze zich toch flink op de borst weten te kloppen, want over de meeste zaken zijn ze het absoluut eens met de arbitrage.

Vele fases

De strafschopfases in Kortrijk - Zulte Waregem? Twee keer correct. Idem voor Cercle Brugge - Eupen. Ook de strafschop en de rode kaart in OH Leuven - Genk en de rode kaart in Anderlecht - Club Brugge waren terecht.

Enkel bij de rode kaart van Birger Verstraete in Gent - Mechelen werd een kanttekening geplaatst. Daar hoefde de VAR volgens het Referee Departmen niet tussen te komen.