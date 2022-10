Courtois stelt België gerust met een kwinkslag: "Met niveau van Mignolet moeten we ons zeker geen zorgen maken"

Thibaut Courtois werd gisteren bekroond tot de beste doelman ter wereld. En we mogen gerust zijn: hij zal speelklaar zijn om te schitteren op het WK in Qatar.

Thibaut Courtois was de voorbije weken buiten strijd met zenuwpijnen in de onderrug. Real Madrid deed er alles aan om hem klaar te stomen voor de Clasico van afgelopen zondag, maar dat lukte niet. En dus werd voetbalminnend België ongerust. Er komt immers een WK aan.

"Ik heb ondertussen vier trainingen achter de rug", stelt onze nationale nummer één gerust in Het Laatste Nieuws. "Ik wou niet te snel hervatten om onnodige risico's te vermijden. Normaal gezien sta ik zaterdag tegen Sevilla FC opnieuw onder de lat."

Courtois kan zijn status dus verder in de verf zetten op het WK. "We moeten ons zeker en vast geen zorgen maken met het oog op Qatar. (lacht) En met het niveau dat Simon Mignolet tegenwoordig haalt is dat al zeker niet nodig."