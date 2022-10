Simon Mignolet met broer Wouter over 'doelpunt' Anderlecht: "Ook mijn buikgevoel"

Simon Mignolet hield Club Brugge afgelopen weekend recht tegen RSC Anderlecht.

Een van de cruciale momenten in het duel tussen Anderlecht en Club Brugge van afgelopen weekend was de bal die Simon Mignolet van de lijn keerde. Uit de beelden was onmogelijk af te leiden of de bal al dan niet volledig over de lijn was. Simon Mignolet discussieerde erover met zijn broer Wouter.

“We wisselen wel geregeld woorden. Na Anderlecht afgelopen zondag, bijvoorbeeld. Berichtjes over en weer. Was de bal over de lijn of niet? We stuurden zelfs foto's naar elkaar. Simon denkt dat hij niet volledig over de lijn was, en da's ook mijn buikgevoel. Onmogelijk te zien”, klinkt het bij Wouter Mignolet in Het Laatste Nieuws.