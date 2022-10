Sven Swinnen weet waarmee Steven Defour het verschil zal maken

Sven Swinnen is momenteel aan de slag als T1 van Helmond Sport. De twee kennen elkaar al van toen Defour nog 6 jaar was.

Swinnen coachte Defour nog als jeugdspeler, maar gaf ook les aan hem tijdens de cursus om de Pro License te behalen. Hij weet waar de sterkte van Defour ligt. “Tactiek”, zegt Swinnen meteen bij Gazet van Antwerpen. “Hij was tijdens zijn spelerscarrière als middenvelder tactisch al sterk en ook tijdens de trainerscursus viel dat op. Hij leest het spel heel goed en snel, ziet ook de ruimtes en weet waar je tegenstanders pijn kan doen. Het is een sterkte van veel ex-profs die coach worden: ze weten hoe het is als voetballer. Zulke mannen weten hoe spelers denken en kunnen daardoor hun boodschap soms beter overbrengen.”

Het voetbal zal heel duidelijk zijn.“Hij zal net als Wouter Vrancken voor dominant en aanvallend voetbal met veel beweging staan. Hij zal de groep ongetwijfeld ook verdedigende scherpte bijbrengen. Zo was hij als speler zelf ook en hij heeft wel verstand van pressing en counterpressing. Volgens mij kan hij bij Mechelen weleens de juiste man op de juiste plaats zijn.”