Gano vroeg Leye wel degelijk of hij de penalty mocht nemen

De verzoening tussen Zinho Gano en Zulte Waregem is een feit. In zijn eerste match scoorde hij meteen van de stip in de derby tegen KV Kortrijk.

CEO Eddy Cordier zoch toenadering met Gano en nodigde hem uit in zijn kantoor. “Ik vroeg hem of hij zich 100% zou inzetten voor de club," legt Cordier uit bij La Dernière Heure. Gano bevestigde dat en had daarna ook een overleg met Mbaye Leye. “Zijn houding toen hij zich verontschuldigde vatte zijn wens om te spelen samen”, vult Leye aan. Tegen KV Kortrijk meteen scoren was gigantisch mooi voor Gano. “Hij wilde de penalty nemen en ik zei dat hij dat mocht omdat het hem goed zou doen. Hij is nog niet 100 procent, maar in de huidige omstandigheden zijn z’n kwaliteiten welkom.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.