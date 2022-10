Na de teleurstelling van de Gouden Bal maken De Bruyne en Courtois nog kans op een andere prijs

De European Club Association reikt sinds 2011 elk jaar de Globe Soccer Awards uit. Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zijn als enige Belgen genomineerd voor de prijs bij de mannen.

Vorig jaar won Kylian Mbappé de prijs, in 2020 ging die naar Robert Lewandoski. Van 2016 tot 2019 was Cristiano Ronaldo telkens de primus.

Naast De Bruyne en Courtois zijn nog alle grote namen uit het Europese voetbal genomineerd met onder meer Benzema, Neymar, Ronaldo, Messi, Lewandowski, Haaland, Foden en Messi.

De prijs wordt op 17 november, drie dagen voor de start van het WK, uitgereikt in Dubai.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/1jkI5FWy3N