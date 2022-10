Vader van Kristian Arnstad: "Hij moet op alle drie mikken"

Kristian Arnstad kreeg zondag van het publiek in Anderlecht een staande ovatie voor zijn prestatie.

Het is duidelijk dat Kristian Arnstad bij Anderlecht de nodige progressie aan het maken is, al is de weg om een echte topspeler te worden nog ontzettend lang. De fans van Anderlecht zien hem alvast heel graag bezig. Dat was ten tijde van Vincent Kompany al zo en zet zich ook verder onder diens opvolger Felice Mazzu.

Ook vader Roar Arnstad is blij met de vooruitgang. “Ik wil allereerst zeggen dat mijn zoon nog niets heeft laten zien, dat hij alles nog moet bewijzen”, is hij heel nuchter in La Dernière Heure. “Om een grote speler voor Anderlecht te worden, moet hij trofeeën winnen.”

Maar hij ziet ook drie topprofielen in zijn zoon. “Hij is bij lange na niet van hetzelfde kaliber als zij, maar ik zeg graag dat hij een derde van Marco Verratti heeft, voor zijn grinta, een derde van Andres Iniesta, voor zijn doorzicht, en een derde van Luka Modric, voor zijn vermogen om langs zijn tegenstander te dribbelen. Het is aan Kristian om op alle drie te mikken.”