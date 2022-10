Argentijnse journalist kan tranen niet bedwingen wanneer hij idool Lionel Messi mag interviewen

Pablo Rigalt (48) kreeg de gelegenheid om zijn landgenoot en superster Lionel Messi te mogen interviewen.

Maar Rigalt kreeg het tijdens het interview plots moeilijk. Hij kreeg tranen in de ogen en kwam nog amper uit zijn woorden. Messi zelf zat er een beetje ongemakelijk bij en schoot zelfs in de lach.

"Deze job heeft me al op ongelooflijke plaatsen gebracht en gisteren ging een droom in vervulling”, aldus Giralt op sociale media. “Ik ontmoette de atleet die ik het meest bewonder en waarvan ik het meeste hou. Ik voel me vereerd."

“I’m a little kid, who dreamed my entire life of doing this, but I never thought I would be lucky enough to accompany you.”



This journalist couldn’t hold back his tears after getting the chance to interview Leo Messi 🥺



(via @giraltpablo)pic.twitter.com/PBGRF1mxJk