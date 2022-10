Defour wil tweede zege als T1 maar is ook op zijn hoede: "Na wedstrijd tegen Standard even aan mijn vader gedacht"

Zijn start als T1 miste Steven Defour niet, met die zege tegen Standard. Defour is op zijn hoede voor het vervolg, want zaterdag dient in een belangrijk duel wel bevestigd te worden.

Op zijn persbabbel werd nog even wel de match tegen Standard aangehaald en alle emoties die daarrond hingen. "Ik heb na de wedstrijd wel even aan mijn vader gedacht. Het was leuk geweest als hij dit nog had kunnen zien." Jacques Defour, jarenlang afgevaardigde bij de jeugd van KV, overleed in 2018. Nu is zijn zoon coach van het eerste elftal.

Steven Defour heeft inmiddels het weekschema lichtjes aangepast en ook tactisch al wat met de spelers doorgesproken. "Over dingen die ze anders moeten doen in balbezit en balverlies, afhankelijk van de tegenstander. Dat zijn details die variëren van tegenstander tot tegenstander. In balbezit is het wel de bedoeling om naar vaste principes te gaan."

Ngoy twijfelachtig

Woensdag verlieten enkele spelers met pijntjes het veld. "Enkel Julien Ngoy is twijfelachtig met een klein probleem aan de knie. Hij heeft woensdag een goede wedstrijd gespeeld in de spits. Iedereen weet dat hij graag vanaf links komt. Zijn doelpunt komt voort uit een omschakelingsmoment, dat goed was uitgespeeld. We proberen hem ook in die posities in stelling te brengen van waaruit hij succesvol kan zijn."

Dat was Ngoy tot deze week nog maar zelden. "Een spits wordt afgerekend op goals, maar bij bekijken dat als staff enigszins anders. Als je niet wint, is de spits de eerste naar wie gekeken wordt. Julien is daar vrij goed mee omgegaan. Op zijn werkethiek valt niets aan te merken. Ik heb het met Julien nog niet over zijn ex-ploeg gehad, maar daar is ook weinig tijd voor geweest. Gisteren was het immers nog een recuperatiedag."

Eigen spel spelen tegen Eupen

Want die ex-ploeg van de aanvaller is natuurlijk Eupen, rechtstreeks concurrent en de volgende tegenstander van Malinwa. "Mijn spelers zien er vrij goed uit. We gaan zien wat die wedstrijd met zich meebrengt en hoe die eerste speelminuten verlopen. Wij willen alvast ons spel proberen te spelen. De prestatie tegen Standard was goed, maar dat valt in het niets als we zaterdag geen nieuwe goede prestatie leveren."

Het lijdt geen twijfel dat KV Mechelen opnieuw de volle buit wil pakken, al zal dat moeten zonder de geschorste Verstraete. "We gaan zeker niet spelen voor een punt. Eupen is absoluut geen ideale tegenstander om wel even naar een 6 op 6 te gaan. Eupen heeft gewonnen van Leuven en zal daar een bepaald vertrouwen uit getankt hebben. We gaan kijken wat wij daar tegenover zetten in deze gevaarlijke wedstrijd."