Deila neemt het op voor Mazzu en noemt grote namen als Guardiola, Klopp en Ferguson

Zondag speelt Standard in eigen huis tegen het RSC Anderlecht van Felice Mazzu.

Het stormt op Anderlecht, maar ondanks de vele nederlagen wordt nog altijd niet gekeken naar de positie van trainer Felice Mazzu. “De druk op Mazzu? Dat is iets waar je als coach mee moet omgaan. Je moet kalm proberen blijven, maar het is ook belangrijk dat clubs kalm blijven”, zei Deila op zijn persconferentie. “Het eerste jaar is altijd moeilijk voor een nieuwe trainer.”

Ontslag is iets wat voor Deila vaak niet nodig is. “Het kost tijd om je principes in te voeren, om de juiste spelers te vinden voor je systeem. Soms is een ontslag een correcte beslissing, maar vaak is het een te gemakkelijke oplossing. Clubs die op langere termijn samenwerken met hun coaches hebben vaak het meeste succes.”

De Noorse coach van de Rouches noemt enkele grote namen. “Guardiola zijn eerste jaar bij Man City was ook niet geweldig, net als Klopp zijn eerste jaar bij Liverpool. Ferguson heeft in zijn eerste vier jaar bij Man U niets gewonnen, maar daarna heeft hij alles gewonnen. Allemaal voorbeelden van coaches die tijd kregen van hun clubs en daarna grote successen behaalden.”