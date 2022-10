Alderweireld ziet enkele 'beesten' in JPL: "En zondag weer een aardige brok spieren"

Toby Alderweireld speelt sinds deze zomer in de Jupiler Pro League, maar van een eenvoudige competitie is er zeker geen sprake.

Alderweireld heeft zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League niet onderschat. “Ik wist op voorhand dat het geen makkelijke competitie zou zijn, ook omdat ik daar vorig seizoen wel over praatte met Hans Vanaken en Simon Mignolet”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Bij de nationale ploeg zitten wij vaak bij elkaar tijdens het eten. Ik ben met de juiste mentaliteit ­gekomen en dat heeft al enorm geholpen. Want België is een fysieke én kwalitatieve competitie.”

Met Paul Onuachu heeft hij zondag zeker het nodige werk. “Zondag krijg ik ook een aardige brok spieren tegenover mij. Daar ben ik wel benieuwd naar. Verder: Vanzeir met zijn snelheid. Die spits van Cercle was ook een blok beton”, verwijst hij naar Kévin Denkey. “Veel sterkere spelers zal je in Engeland niet vinden. Dat is een beest.”