Columnist vernietigend voor malaise Anderlecht: "Alleen als Vandenhaute toegeeft dat hij zich bemoeit met dingen waar hij geen verstand van heeft ..."

Het rammelt bij RSC Anderlecht. En dus zal de wedstrijd op bezoek bij Standard zondag heel belangrijk worden. Er is de nodige kritiek, ook op het bestuur van paars-wit.

De fans morrelen, maar ook de analisten en schrijvers hebben zich uitgelaten over de hele malaise bij Anderlecht.

"Een leek komt de kleedkamer inwandelen met een of ander krankzinnig advies en de spelers kijken naar de trainer. Gaat hij Vandenhaute de kleedkamer uitdonderen en redt hij op die manier zijn waardigheid?", aldus Niko Dijkshoorn in zijn column in Het Nieuwsblad.

Sleutel van de kleedkamerdeur

"Het zijn momenten die een trainerscarrière kunnen vernietigen. Het hangt nu van Felice zelf af. Als hij op een persconferentie zou zeggen dat hij Wouter Vandenhaute de sleutel van de kleedkamerdeur heeft laten inslikken, dan kan alles nog goed komen."

"Dan zullen de spelers voor hem door het vuur gaan. Het zit bij Anderlecht nog maar eens scheef. Er is maar één man die het kan veranderen: Wouter Vandenhaute. Als hij alle spelers en de trainers zijn excuses aanbiedt en toegeeft dat hij zich bemoeit met dingen waar hij geen verstand van heeft."