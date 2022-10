Grote afwezige: "Nainggolan is van alle spelers van Antwerp én Genk wellicht de beste"

De topper tussen Royal Antwerp FC en Racing Genk zal zondag gespeeld worden zonder Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan zal zondag niet van de partij zijn voor de topper in de Jupiler Pro League. Na zijn rijden zonder geldig rijbewijs en e-sigaret voor de match tegen Standard is hij door The Great Old voor onbepaalde tijd doorverwezen naar de B-kern.

Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg stelden ter gelegenheid van deze topper een mixed eleven samen met de beste spelers van beide ploegen. Als het over een offensieve middenvelder gaat, kom je automatisch bij Il Ninja terecht.

“Tja, Nainggolan is van alle spelers van Antwerp én Genk wellicht de beste, maar hem zou ik nooit opstellen”, zegt Marc Hendrikx van Het Belang van Limburg. “Hij is totaal geen voorbeeld voor de jeugd en de sport en zit waar hij verdient te zitten. Doe mij dan maar El Khannouss, een van de revelaties dit seizoen.”