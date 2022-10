Supporters Anderlecht gaan verhaal halen tijdens laatste training op Neerpede

RSC Anderlecht zit in de drop. En ook de supporters zijn er echt niet langer tevreden, zoveel is duidelijk ondertussen.

De spelers, coach Mazzu en het bestuur worden allemaal op de korrel genomen door de supporters van RSC Anderlecht.

Verhaal halen

Op zaterdag trokken ze nu ook naar de trainingsvelden in Neerpede, om verhaal te halen bij de spelers in aanloop naar de Clasico zondag in Luik.

Het Laatste Nieuws maakt gewag dat een aantal supporters er probeerden te praten met de A-kern voor de training.