Vercauteren over malaise bij Anderlecht: "Dikwijls wordt er gekeken naar de spelers en naar de coach, maar soms vergeet men andere personen"

Frank Vercauteren heeft nog eens gesproken. Nadat hij bij Anderlecht en Antwerp opzij werd geschoven verhuisde de coach terug naar Rusland, waar zijn familie woont. Een terugkeer naar het Belgisch voetbal, dat zit er echter niet meer in.

Vercauteren werd uitgenodigd om de aftrap te geven tegen West Ham, maar bedankte. De relatie met Anderlecht zal nooit meer worden wat ze geweest is. En hij volgt het ook niet. "Ik ken de actuele situatie niet goed genoeg om er veel commentaar op te geven. Toch is het altijd hetzelfde, hé. Na vier matchen was Felice Mazzu de best mogelijke coach en nu lijkt hij plots onvoldoende", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Laat die man zijn werk doen en verdeel de verantwoordelijkheid over alle partijen. Dikwijls wordt er gekeken naar de spelers en naar de coach, maar soms vergeet men andere personen. Als Anderlecht straks niet in de top vier eindigt, moeten de juiste vragen gesteld worden. Is er met de aanwezige middelen goed gewerkt op alle niveaus? In elk geval mag de ­terugkeer naar de top geen vier à vijf jaar meer aanslepen.”

Intussen zouden sommige Anderlecht-fans hem wel graag zien terugkeren... “Het doet me plezier als de fans dat zeggen, maar het doet me ook glimlachen. Zelf heb ik alvast nooit spijt gehad dat ik enkele jaren geleden terugkeerde naar Anderlecht. Ik deed er wat ik kon doen. Natuurlijk had het altijd beter kunnen draaien, maar ik heb mij maximaal ingezet in een moeilijke financiële context. Zoals ik dat daarna ook deed bij Antwerp.”